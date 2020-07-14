Музей Москвы запустил сбор артефактов и историй о самоизоляции

Музей Москвы запустил сбор личных историй, документальных свидетельств, артефактов участников и «свидетелей событий весны 2020 года», посвященных самоизоляции. Ознакомиться с правилами акции можно на сайте музея.

Под артефактами имеются в виду фотографии, видео, дневники, личные вещи, талисманы — то есть все, что ассоциируется с карантином на фоне пандемии и опытом его переживания. По итогам сбора Музей Москвы обещает подготовить онлайн-проект и выставку.