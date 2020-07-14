Музей Москвы запустил сбор артефактов и историй о самоизоляции

Музей Москвы запустил сбор личных историй, документальных свидетельств, артефактов участников и «свидетелей событий весны 2020 года», посвященных самоизоляции. Ознакомиться с правилами акции можно на сайте музея.
Под артефактами имеются в виду фотографии, видео, дневники, личные вещи, талисманы — то есть все, что ассоциируется с карантином на фоне пандемии и опытом его переживания. По итогам сбора Музей Москвы обещает подготовить онлайн-проект и выставку.
Для того чтобы поучаствовать в выставке, необходимо прислать на почту isolation@mosmuseum.ru уникальную историю, видео или фотографии (в том числе принимаются фотографии личных вещей, диапазон которых весьма широк: «от посадочного талона и пропуска на перемещение по городу до фикуса, кулинарной книги с рецептами для начинающих, фотографий натюрморта с кольраби и самодельной маски»).
«За последние несколько месяцев Москва пережила уникальный период — его будут исследовать и вспоминать. Мы решили зафиксировать и сохранить реальные истории и впечатления — все то, что происходило с городом и горожанами. У каждого из нас был разный опыт самоизоляции: кто‑то болел, кто‑то переживал за близких, кто‑то погрузился в творчество, а кто‑то — в панику; для кого‑то время карантина стало продуктивным, а кто‑то не смог продолжать работать или учиться», — говорится на сайте музея.
Заявки принимаются до 31 августа 2020 года. Для участия необходимо отправить письмо на почту или заполнить специальную форму.
Ранее сообщалось, что в Белом зале Музея Москвы с 17 июля по 23 августа пройдет выставка «Москва. Великая пустота», на которой представят фотографии Сергея Пономарева, посвященные опустевшим столичным улицам во время карантина, введенного из‑за пандемии коронавируса.