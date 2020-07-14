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«Аэрофлот» отправил из Шанхая 10 животных, которых ранее отказался брать на вывозной рейс

Семён Гудошников
Сегодня в 14:21

«Аэрофлот» отправил из Шанхая в Москву 10 животных, которых в начале июля отказался брать на вывозной рейс. Об этом сообщил ТАСС.

Об отказе «Аэрофлота» взять животных на рейс написала в начале июля пользовательница инстаграма Елизавета Иванова. По ее словам, сотрудники компании пообещали, что животные смогут улететь следующим рейсом, однако после взлета в «Аэрофлоте» передумали и заявили, что на следующий рейс животных, оставшихся в аэропорту, также не посадят.

«Аэрофлот» объяснил свой поступок тем, что нашел в перевозке животных признаки контрабанды. По данным авиакомпании, на рейс прибыли 39 пассажиров с клетками и 71 животное (в основном собаки). Сообщается, что самолет не мог принять их всех и вывез только 14 питомцев.

В «Аэрофлоте» заявили, что массовый вывоз животных организовала Елизавета Иванова, сообщившая первой об инциденте. Позже она опубликовала пост, в котором рассказала, что на рейсе действительно были заводчики собак, которые нелегально перевозили щенков под видом домашних животных. Они платили по 500 долларов пассажирам, которые возьмут животное на свое имя. По ее словам, всех их собак (всего около 20) погрузили на борт в отличие от реальных питомцев. Также она заявила, что на рейсе были волонтеры, вывозившие четырех собак с мясного фестиваля.

На ситуацию обратили внимание в российском правительстве. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил два запроса — в «Аэрофлот» с просьбой эвакуировать животных и в прокуратуру с требованием проверить действия перевозчика.

Все ли оставленные животные улетят в Россию, до конца непонятно. Елизавета Иванова написала в инстаграме, что «Амурчик и все 9 оставшихся шанхайских животных летят домой» спецрейсом из Шанхая. Изначально сообщалось о более чем 40 оставленных питомцах. Эвакуировали ли из Китая собак, которых везли с мясного фестиваля, также не уточняется.

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ДА ДА ДА!!!! Друзья, не могу больше сдерживать своих эмоций слез и радости! Не могу больше молчать и не поделится с Вами! АМУРЧИК И ВСЕ 9 ОСТАВШИХСЯ ШАНХАЙСКИХ ЖИВОТНЫХ ЛЕТЯТ ДОМОЙ!!!!!!! То, что произошло, это просто чудо! Животных вывезли специальным рейсом Аэрофлота Шанхай - Москва! Огромная благодарность всем кто участвовал: Конечно, высшее руководство @aeroflot ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ, а также сотрудники компании ЮЛИЙ ЧЕРКАСОВ И СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ САЛОВ, которые помогали нам. ВАЛЕРИЙ ГОРЮХАНОВ @valeriy.goryukhanov и его команда, которые помогали в рамках акции ОНФ «Мы вместе», проект «Своих не бросаем». Девочки из русского клуба в Китае Алена и Марина Спасибо большое всем кто верил в нас с Аней @ultra_kawaii Именно так и должны заканчиваться такие истории - счастливым концом и результатом. Аэрофлот вернул животных.❤️ #аэрофлотвернисобак #аэрофлотверниживотных флрт

Публикация от 𝐄𝐥𝐢𝐳𝐚𝐯𝐞𝐭𝐚 𝐈𝐯𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚 (@lizzivanova)

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