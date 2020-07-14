Послушайте тикток-трек «Choco» от группы «Хлеб»

Песня записана в лучших традициях тикток-попа — без излишне глубокого текста, с парой прилипчивых фраз на припеве. В поддержку трека музыканты запустили челлендж #chocolook. «Согласитесь, что 2020-й выдался максимально странным? Мы предлагаем вам собрать самый чоконутый лук под гимн этого года!» — написали они в официальной группе в «ВКонтакте».

В феврале у «Хлеба» вышел клип на трек «Бамбалейла». Видео было снято полностью при помощи хромакея, а его стиль вдохновлен работами Уэса Андерсона.

Третий студийный альбом «Хлеба» — «Звезды», на который попала «Бамбалейла», вышел в прошлом октябре. На пластинке музыканты постарались отойти от рэпа к более лиричному поп-саунду.