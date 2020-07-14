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Delivery Club и WWF России запустили акцию «Дикая доставка» в поддержку вымирающих видов

Илья Голубев
Сегодня в 13:21

Сервис доставки еды Delivery Club и Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустили благотворительную акцию «Дикая доставка» для поддержки зверей, которые оказались на грани вымирания. Акция пройдет с 14 по 19 июля.

Для акции к сервису был подключен виртуальный «Дикий ресторан», где представлены блюда из обычного рациона редких зверей, например филе дикой рыбы для амурского тигра, побеги рододендрона для снежного барса, молодые шишки с дикими сотами для бухарского оленя.

«Угостить» таким образом можно исчезающих животных Арктики, Алтая, Саян, Амура, Кавказа и Центральной Азии. Все заработанные «Диким рестораном» деньги будут переданы WWF, а вместо заказов пользователи получат сертификаты с благодарностью.

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