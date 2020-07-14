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Китайская ваза ушла с молотка за 9 млн долларов. Полвека она простояла дома у пенсионерки

Семён Гудошников
Сегодня в 12:20

На аукционе Sotheby’s продали за 9 млн долларов китайскую вазу XVIII века. Последние 50 лет редкий артефакт находился в загородном доме пенсионерки где‑то в Центральной Европе. Весь в пыли, окруженный кошками и собаками.

Как пишет CNN, фарфоровая ваза с цветочным узором была сделана специально для императора Цяньлуна из династии Цин, который правил Китаем более 60 лет. Она выполнена в стиле янцай придворным ремесленником Ин Таном.

Нашел шедевр в доме пенсионерки амстердамский арт-консультант Йохан Бош ван Розенталь. Владелица, которой на тот момент было больше 80 лет, позвала его оценить коллекцию китайского искусства, унаследованную ей много лет назад.

Позолоченная китайская ваза стояла на шкафу, а вокруг нее свободно ходили четыре кошки. Женщина сказала, что этот предмет, насколько ей известно, очень особенный и ценный. Специалисты Sotheby’s сопоставили раритет с информацией из архивов китайского императорского дома и смогли установить его происхождение.

Sotheby’s также установил, что в 1954 году вазу уже продавали на аукционе — всего за 44 фунта (56 долларов или примерно 1500 долларов по нынешнему курсу), еще через несколько месяцев ее перепродали за 80 фунтов. Долгое время ваза считалась потерянным шедевром искусства.

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