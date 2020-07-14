Гринпис: на участке Юго-Восточной хорды нашли токсичное загрязнение

Активисты рассказали о высокой концентрации ядовитых и канцерогенных веществ у Московского завода полиметаллов, где хотят построить мостовой переход для Юго-Восточной хорды. Об этом сообщает Гринпис.

Местные жители обнаружили «огромную лужу с водой неестественно бирюзового цвета» рядом с заводом еще в июне, и анализ почвы тогда показал содержание кадмия, свинца и еще ряда веществ в концентрациях, опасных для здоровья людей.

«В минувшее воскресенье активисты также заметили работы по сливу загрязненной воды на рельеф и проинформировали о вероятном нарушении МЧС. Вскоре приехала полиция: вместо реакции на очевидное нарушение, активистов задержали», — пишет Гринпис.

Пробы загрязненной воды были доставлены в лабораторию «Регионлаб». Анализ показал содержание кадмия, свинца и еще ряда веществ в концентрациях, опасных для здоровья людей, говорится в материале Гринписа. Исходя из анализов почвы, можно сделать вывод, что Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно на очагах радиоактивного загрязнения и размещения радиоактивных отходов.

«Кадмий и многие его соединения — ядовитые, канцерогенные вещества, которые накапливаются в организме. Свинец и его соединения токсичны. При остром отравлении наступают боли в животе, в суставах, судороги, обмороки. Свинец может накапливаться в костях, вызывая их постепенное разрушение, концентрируется в печени и почках», — сообщает Гринпис.

Другие анализы проб воды и почвы показали также повышенную концентрацию ванадия, кобальта, кремния, лития, кальция, мышьяка, никеля, серебра, стронция, титана, хрома, бензпирена и цинка.

«Департамент строительства города Москвы считает, что в «луже зеленого цвета» содержатся только «сульфат-ион и ионы меди» и «незначительно присутствуют железо, никель, хром, хлорид-ионы». Радиоактивное и токсическое загрязнение опасно само по себе, а строительные работы в этом месте могут вести к разносу загрязнения. Российское отделение Гринписа считает, что строительство Юго-Восточной хорды на этом участке не должно вестись без дополнительных комплексных исследований как радиоактивного, так и химического загрязнения. Эти и другие меры, о которых Гринпис говорит уже давно, к сожалению, до сих пор не выполнены», — говорится в материале.

В апреле конкурс на строительство участка Юго-Восточной хорды, который пройдет через ядерный могильник, выиграла компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

В прошлом июле специалисты Гринписа обнаружили рядом с заводом полиметаллов 5 очагов с мощностью гамма-излучения в 5–8 раз выше нормы. На глубине 0,5 метра экологи зафиксировали еще более высокие радиационные показатели. В Москомархитектуре уверяли, что строительство хорды не затронет ядерный могильник, а в столичной мэрии называли сообщения Гринписа фейком.

В январе 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в районе строительства магистрали есть незначительные следы загрязнения, которые не мешают появлению трассы, а за территорией завода полиметаллов ― радиоактивные пятна. Градоначальник пообещал, что на участке будет вестись постоянный радиационный мониторинг, а склон рядом с заводом полиметаллов рекультивируют. В Гринписе заявили, что этих мер недостаточно.

Узнать подробнее, что не так со строительством хорды, можно в материале «Афиши Daily».