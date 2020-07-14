«Россия 1» обвинила Ефремова в попытке откупиться после аварии. Адвокат актера это отрицает

На видео Ефремов, находящийся в нетрезвом состоянии, говорит: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги». Инспектор ничего не отвечает. «Наш эксклюзив», — подписала пост Скабеева.

Телеканал «Россия 1» в эфире передачи «60 минут» показал видео, из которого следует, что актер Михаил Ефремов предлагал взятку инспектору ГИБДД после аварии, в результате которой погиб один человек. Отрывок из передачи опубликовала ведущая программы Ольга Скабеева.

Ведущая также выложила другое видео, на котором Ефремов во время медицинского освидетельствования показывает средний палец.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, заявлявший, что актер «абсолютно ничего не помнит», отметил, что в момент аварии актер находился в бессознательном состоянии. «Во время ДТП он [Ефремов] вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп», — сказал РБК Пашаев.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь, а также следы наркотиков. На Ефремова составили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас он отправлен под домашний арест.