«Разрушитель легенд» Грант Имахара умер в возрасте 49 лет

В США в возрасте 49 лет умер инженер-робототехник Грант Имахара. Как пишет The Hollywood Reporter, причиной внезапной смерти стала аневризма головного мозга.

«Мы с разбитым сердцем услышали эту печальную новость о Гранте. Он был важной частью нашей семьи Discovery и замечательным человеком. Наши мысли и молитвы обращены к его семье», — заявил представитель канала Discovery.

Свои соболезнования также выразил коллега Имахары по «Разрушителям легенд» Адам Сэвидж. «Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой последние 22 года. Грант был по-настоящему блистательным инженером, художником и исполнителем, но также очень щедрым, добродушным и вежливым человеком. Работать с ним было очень весело», — написал Сэвидж.