«Разрушитель легенд» Грант Имахара умер в возрасте 49 лет

В США в возрасте 49 лет умер инженер-робототехник Грант Имахара. Как пишет The Hollywood Reporter, причиной внезапной смерти стала аневризма головного мозга.
«Мы с разбитым сердцем услышали эту печальную новость о Гранте. Он был важной частью нашей семьи Discovery и замечательным человеком. Наши мысли и молитвы обращены к его семье», — заявил представитель канала Discovery.
Свои соболезнования также выразил коллега Имахары по «Разрушителям легенд» Адам Сэвидж. «Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой последние 22 года. Грант был по-настоящему блистательным инженером, художником и исполнителем, но также очень щедрым, добродушным и вежливым человеком. Работать с ним было очень весело», — написал Сэвидж.
Грант Имахара занимался визуальными эффектами для кино — долгое время он работал в компании Lucasfilm и студии Industrial Light and Magic. К команде «Разрушителей легенд» он присоединился к третьему сезону в середине нулевых, и проработал в команде до 2014 года. Вместе с коллегами по «Разрушителям легенд» — Тори Беллечи и Кэри Байрон — он воссоединился в 2016 году для проекта Netflix «Белый Кролик» («Project White Rabbit»), который просуществовал один сезон.