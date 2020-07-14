В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6248 новых пациентов с COVID-19 в 83 регионах. За все время в стране коронавирусом заразились 73 9947 человек в 85 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Больше всего заболевших в Москве и Петербурге — 613 и 281 соответственно, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (268), Алтайском крае (238) и Свердловской области (245).

Число выписанных по выздоровлению за сутки превысило число заразившихся: выздоровели 8804 пациента с COVID-19 (всего с начала пандемии — 512825), а умерли 175 человека с подтвержденным коронавирусом (всего — 11 614).