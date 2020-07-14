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В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:42

За последние сутки в России выявили 6248 новых пациентов с COVID-19 в 83 регионах. За все время в стране коронавирусом заразились 73 9947 человек в 85 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Больше всего заболевших в Москве и Петербурге — 613 и 281 соответственно, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (268), Алтайском крае (238) и Свердловской области (245).

Число выписанных по выздоровлению за сутки превысило число заразившихся: выздоровели 8804 пациента с COVID-19 (всего с начала пандемии — 512825), а умерли 175 человека с подтвержденным коронавирусом (всего — 11 614).

Распределение по регионам
Распределение по регионам
© стопкоронавирус.рф

Во всем мире с начала пандемии коронавирусом, по данным института Джонса Хопкинса, заразились 13,1 млн человек, больше всего — в США (3,3 млн), Бразилии (1,88 млн) и Индии (906 тыс.). По всему миру скончались уже более 573 тыс. человек с COVID-19.

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