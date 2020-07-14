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По всей длине Садового кольца организуют велодорожку

Семён Гудошников
Сегодня в 10:04

В Москве планируют организовать велодорожку по всей длине Садового кольца и оборудовать ее специальными велосипедными светофорами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

Чиновник ссылается на удачный опыт создания велополосы на Лесной улице. По его словам, за четыре дня количество велосипедистов там выросло на 29% и достигло 1,9 тыс. человек в сутки. «Часть велосипедистов ушли с тротуаров. Пока что мы позитивно оцениваем результат. В то же время никаких затруднений для автомобилей из‑за велополосы нет», — добавил Ликсутов.

Кроме того, до 1 августа велодорожка появится на Хорошевском шоссе рядом с метро «Полежаевская», а до конца года — на улицах Зорге и Маргелова. Когда откроют велополосу во всю длину Садового, не уточняется.

Недавно московский Дептранс предложил альтернативный сценарий развития транспорта в Москве после пандемии. Он предполагает формирование у горожан новых привычек — перехода к пешеходным прогулкам, езде на велосипеде, самокате или другом электрическом транспорте.

Коронавирус повлиял на транспортную инфраструктуру не только Москвы, но и других городов. Подробнее о постпандемическом развитии велодвижения в европейских мегаполисах читайте здесь.

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