Подозреваемым в убийстве Pop Smoke предъявили обвинения

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила обвинения в убийстве рэпера Pop Smoke четырем подозреваемым. Постановление об этом опубликовано на сайте ведомства.

Двое взрослых обвиняемых, Кеандре Роджерс (18 лет) и Кори Уокер (20 лет), подозреваются в краже со взломом и убийстве Башара Джексона (настоящее имя Pop Smoke). В обвинении также есть пункт о деятельности в рамках преступной группировки и хранении оружия. В случае признания судом вины их может ждать смертная казнь или пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения.

Обвинение в убийстве и грабеже получили также двое несовершеннолетних задержанных — младшему из них на данный момент 15 лет, а старшему — 17. Пятый арестованный по делу об убийстве Pop Smoke Джакван Мерфи в пресс-релизе прокуратуры не упоминается, однако ему вменяют ограбление и покушение на убийство.

Об аресте Роджерса, Уокера и других стало известно 10 июля. Полицейские выяснили, что они стоят за еще одним убийством — 18-летнего Камрина Стоуна в сентябре 2019 года.

20-летний Pop Smoke был застрелен 19 февраля одним из грабителей, которые ворвались в его дом в Лос-Анджелесе. Первый студийный альбом рэпера «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» вышел уже после его смерти, 3 июля. До этого в копилке артиста были два микстейпа и совместные работы с Трэвисом Скоттом и Quavo, принесшие ему популярность.

«Афиша Daily» объясняла, чем Pop Smoke был резко непохож на новичков последних призывов и почему нам его будет не хватать.