Facebook создал робота, который сам устанавливает оптоволоконный кабель на электропроводах

Facebook Connectivity объявила, что разработала робота, который может устанавливать оптоволоконный кабель на электропроводах, сообщил Mashable.
Как утверждает компания, обеспечение интернетом при помощи нового робота будет дешевле, чем все существующие методы прокладки интернет-кабелей. Таким образом, Facebook сможет способствовать расширению доступа в сеть.
При этом сама компания Facebook не станет заниматься обеспечением интернет-связью. Вместо этого она начнет сотрудничать с провайдерами, которые смогут приобрести роботов по лицензии. В Facebook рассчитывают, что технология начнет внедряться уже в следующем году.
Первым партнером станет компания NetEquity. ULC Robotics будет создавать роботов, а Уэйн Качмар разработает специальные оптоволоконные кабели, которые они будут устанавливать. Конструкция этих кабелей инновационная, они устойчивы к повреждениям.