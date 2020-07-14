Facebook создал робота, который сам устанавливает оптоволоконный кабель на электропроводах

Как утверждает компания, обеспечение интернетом при помощи нового робота будет дешевле, чем все существующие методы прокладки интернет-кабелей. Таким образом, Facebook сможет способствовать расширению доступа в сеть.

Facebook Connectivity объявила, что разработала робота, который может устанавливать оптоволоконный кабель на электропроводах, сообщил Mashable.

При этом сама компания Facebook не станет заниматься обеспечением интернет-связью. Вместо этого она начнет сотрудничать с провайдерами, которые смогут приобрести роботов по лицензии. В Facebook рассчитывают, что технология начнет внедряться уже в следующем году.

Первым партнером станет компания NetEquity. ULC Robotics будет создавать роботов, а Уэйн Качмар разработает специальные оптоволоконные кабели, которые они будут устанавливать. Конструкция этих кабелей инновационная, они устойчивы к повреждениям.