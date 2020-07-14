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Больше 13 млн человек заразились коронавирусом во всем мире

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:42

Число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 13 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Всего вирус диагностировали у 13 026 225 человек. Больше всего заболевших зафиксировано в США (3,35 млн человек). На втором месте — Бразилия (1,86 млн человек), на третьем — Индия (0,87 млн), на четвертом — Россия (0,73 млн).

Число умерших от коронавируса, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 570 тыс. человек. При этом лидером по количеству летальных случаев остается США (135 тыс. погибших), на втором месте — Бразилия (72 тыс. погибших), на третьем — Великобритания (44 тыс. погибших).

Выздоровели от COVID-19 более 7 млн пациентов. В России с начала пандемии излечились свыше 504 тыс. человек.

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