Ксения Собчак использовала кадры своего задержания на пикетах в рекламном ролике «Перекрестка»

Телеведущая Ксения Собчак снялась в рекламном ролике доставки еды «Перекрестка». В нем она использовала кадры своего задержания на пикетах в поддержку журналиста Ивана Сафронова. На это обратила внимание активистка Мария Мотузная.

По сюжету ролика, телеведущую задерживают, привозят в отдел полиции, где она просит выпустить ее и жалуется, что проголодалась, ей никто не отвечает, и она заказывает продукты из «Перекрестка» прямо в камеру.