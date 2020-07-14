Ксения Собчак использовала кадры своего задержания на пикетах в рекламном ролике «Перекрестка»

Телеведущая Ксения Собчак снялась в рекламном ролике доставки еды «Перекрестка». В нем она использовала кадры своего задержания на пикетах в поддержку журналиста Ивана Сафронова. На это обратила внимание активистка Мария Мотузная.
По сюжету ролика, телеведущую задерживают, привозят в отдел полиции, где она просит выпустить ее и жалуется, что проголодалась, ей никто не отвечает, и она заказывает продукты из «Перекрестка» прямо в камеру.
Рекламу показали в выпуске шоу «Осторожно, Собчак» с Айзой Анохиной, который вышел 13 июля. Некоторые пользователи твиттера осудили журналистку за использование кадров задержания для рекламы. Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь заявили, что перестанут покупать продукты в «Перекрестке» после данного ролика.
Ксения Собчак была задержана 7 июля во время одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова на Лубянке. Журналистка была в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Ее отпустили их полиции с обязательством явиться для составления протокола.