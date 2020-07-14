Гендиректор «Роскосмоса» считает, что американские космические корабли «более гламурные», чем «Союз»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз».

«Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки. То, что мы говорим, старый конь борозды не испортит», — сказал он в интервью радио «Комсомольская правда».

Также Рогозин упомянул о разрабатываемом в России космическом корабле «Орел», который, по словам гендиретора «Роскосмоса», будет способен летать не только на околоземную орбиту, как американские конкуренты, но и к Луне.

Рогозин рассказал, как будет работать система аварийного спасения на «Орле». По его информации, она сможет безопасно приземлять корабль в случае аварии, а также довыводить его на околоземную орбиту.

Новый корабль SpaceX Crew Dragon впервые был запущен к МКС в конце мая. На борту Crew Dragon находились астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами». Совместный запуск Crew Dragon компанией Илона Маска SpaceX и NASA — это первый старт пилотируемого космического корабля с территории США за 9 лет.