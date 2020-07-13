Смертность в Москве в июне превысила показатели прошлого года на 41%

В июне 2020 года в Москве умерли 13128 человек. Это на 41% больше, чем в прошлом году, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на данные столичного Департамента здравоохранения.

В 2019 году за первый месяц лета были зарегистрированы 9268 смертей. При этом коронавирусная инфекция в 2020 году стала основной или сопутствующей причиной смерти в 3408 случаях.

За последние сутки в России выявили 6537 новых пациентов с COVID-19 в 84 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 672 человека. За все время в стране коронавирусом заразились 733 699 человек в 85 регионах.

Во всем мире с начала пандемии коронавирусом, по данным института Джонса Хопкинса, заразились 12,9 млн человек, больше всего — в США (3,3 млн), Бразилии (1,86 млн) и Индии (878 тыс.). По всему миру скончались уже более 569 тыс. человек с COVID-19.