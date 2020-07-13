На Disney+ выпустят сериал «Звездные войны: Плохая партия»

На стриминговом сервисе Disney+ появится новый сериал во вселенной «Звездных войн», пишет Forbes. На этот раз им станет спин-офф мультсериала «Звездные войны: Войны клонов», завершившегося недавно после семи сезонов.

Новый проект будет называться «Звездные войны: Плохая партия» и расскажет о приключениях отряда экспериментальных клонов, генетически отличающихся от армии клонов и потому исключительных. Мультсериал должен выйти в 2021 году.

«Представить фанатам финальную главу «Звездных войн: Войн клонов» было честью для Disney+, и мы рады сверх меры тому глобальному отклику, который мы получили после выхода серии. В то время как «Войны клонов» подошли к своему заключению, наше партнерство с потрясающими сценаристами и художниками Lucasfilm Animation только начинается», — сказала старший вице-президент Disney+ Агнес Чу.

Исполнительным продюсером нового мультсериала станет Дейв Филони, режиссер «Войн клонов» и «Мандалорца». Помимо него, над проектом будут работать Афина Портильо, Джош Раймес и Кэрри Бэк. Ведущим режиссером станет Брэд Рау, а основным сценаристом — Дженнифер Корбетт.