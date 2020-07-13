С 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для приезжающих в Россию, сообщает ТАСС. Такое постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом всем гражданам России потребуется сделать тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней после приезда в страну. А иностранцы должны будут предъявить на границу справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Если такой справки у иностранного гражданина не окажется, ему придется сделать тест в России в течение трех дней после пересечения границы. Оплата теста будет осуществляться в соответствии с российским законодательством.

Таким образом, режим изоляции сохранится только для граждан, у которых выявят коронавирус или подозрение на него. Им необходимо будет выполнять требования по изоляции до момента выздоровления.