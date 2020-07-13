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Более 60 женщин обвинили автора комиксов Уоррена Эллиса в неподобающем поведении

Семён Гудошников
Сегодня в 21:00

Автора комиксов Уоррена Эллиса массово начали обвинять в неподобающем поведении. Как сообщает The Guardian со слов женщин, встречавшихся с ним, Эллис одновременно мог иметь романтические и сексуальные отношения сразу с несколькими партнершами, большинство из которых надеялись на его помощь при создании собственных работ.

Эллис так отнесся к более чем 60 женщинам, прекращая с ними какое‑либо общение, когда они начинали отказывать ему в интимных связях. Все эти девушки зачастую получали одинаковые сообщения и фотографии, при этом сам Эллис просил не разглашать информацию о встречах с ним. Так, в один момент в 2009 году он находился в подобных отношениях как минимум с 19 партнершами. Сейчас был создан проект «So Many of Us», в котором женщины открыто выражают свою позицию.

Эллис в своем твиттере объяснил происходившее, говоря, что он никогда никого «сознательно не принуждал к каким‑либо действиям, не манипулировал и не оскорблял, а также не нападал ни на кого». Он также утверждает, что всегда поддерживал женщин в их карьерном росте.

В сфере создания комиксов за последнее время многие мужчины были обвинены в домогательствах, что привело к массовым увольнениям. Однако в этом случае женщины не хотят разрушить карьеру Эллиса и не призывают отказаться от его творчества, многие до сих пор восхищаются его работами. Они просто требуют диалога.

Уоррен Эллис — известный автор комиксов, работающий на Marvel Comics с 1994 года. Также он был создателем нескольких цифровых площадок и форумов, на которых художники делились своими работами. Многие из них потом попадали в индустрию.

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