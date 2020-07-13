Суд отклонил иск парализованной москвички из‑за штрафов о нарушении самоизоляции

Пресненский суд Москвы отклонил иск на 1 млн рублей, который профессор РУДН Ирина Карабулатова подала к властям столицы из‑за выписанных ей штрафов о нарушении режима самоизоляции. Об этом пишет «МБХ медиа».

Карабулатова частично парализована. По словам ее адвоката Виталия Исакова, москвичку вывозили из дома на машине скорой помощи, сама она не покидала квартиру больше года. Адвокат отметил, что из‑за штрафов Карабулатовой стало хуже — это подтверждает заключение невролога. Сообщалось, что у нее пропал сон и ухудшилось здоровье.

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого был выписан штраф, было установлено на телефоне сына Карабулатовой. Именно он выходил из дома, пояснил Исаков.

Первый штраф о нарушении самоизоляции пришел москвичке 11 мая. После публикаций в СМИ в Главконтроле Москвы пообещали отменить его, однако 19 мая Карабулатовой пришло еще одно постановление. Решение об аннулировании штрафов женщина получила только 28 мая.