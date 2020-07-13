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У монахини, управляющей отелями РПЦ, обнаружили Mercedes-Benz за 9,5 млн рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:53

Игуменья Феофания, известная в миру как Ольга Мискина, приобрела автомобиль Mersedes-Benz представительского класса за 9,5 млн рублей, выяснили «Открытые медиа».

Монахиня совершила покупку в 2016 году. До этого она также ездила на Mercedes-Benz — автомобилям немецкого бренда игуменья не изменяет почти двадцать лет. За это время она сменила как минимум четыре машины, следует из данных ГИБДД.

Помимо престижного автомобиля Феофания владеет квартирой на Таганской улице стоимостью примерно 16 млн рублей. Площадь жилья, находящегося неподалеку от возглавляемого игуменьей Покровского женского монастыря, составляет 53,2 квадратных метра.

Игуменья Феофания находится во главе Покровского женского монастыря уже 25 лет. Помимо этого, она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове, а также руководит гостиницами РПЦ «Покровская» и «Даниловская».

Обе гостиницы функционируют в рамках проекта по предоставлению жилья для паломников. Пятизвездочная гостиница «Покровская» открылась в 2015 году, она предлагает своим постояльцам доступ к мощам Матроны Московской вне очереди. Правда, стоимость услуг отеля немаленькая: номера в ней стоят от 6000 до 180 000 рублей за ночь.

Четырехзвездочная гостиница «Даниловская» построена еще в 90-х рядом с официальной резиденцией патриарха всея Руси Кирилла в Большом Староданиловском переулке. Игуменья Феофания занимает пост и. о. гендиректора гостиницы с 2018 года. За время ее управления отелем «Даниловская» стала получать госконтракты от ЗАГСа Москвы на аренду помещений для проведения выездных регистраций, следует из данных базы «Контур.Фокус».

Чистая прибыль гостиниц под управлением Феофании, по данным «Контур.Фокус», с 2015 года составила около 5,8 млн рублей при общей выручке в 486 млн рублей.

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