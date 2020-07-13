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Бизнесмен из Татарска поймал вора, ограбившего его магазин. Теперь предпринимателю грозит срок

Семён Гудошников
Сегодня в 19:16

Предпринимателю из Татарска Денису Ефимову грозит срок после помощи полиции в задержании вора, который дважды ограбил его магазин, сообщает РИА «Новости». Его обвиняют в похищении человека и самоуправстве, из‑за чего Ефимов может сесть в тюрьму на 12 лет.

В сентябре 2016 года некто ограбил магазин электроники и бытовой техники, принадлежавший Денису Ефимову. Благодаря записям с камер и найденным отпечаткам пальцев вора сразу удалось обнаружить: им оказался 26-летний Вячеслав Сергеев, ранее несколько раз судимый за грабежи. Однако задерживать его по горячим следам не стали. С тех пор он успел еще дважды ограбить магазин Ефимова.

Из‑за бездействия полиции бизнесмен решил самостоятельно разобраться с преступником, вычислил его (Сергеев прятался в Омске в общежитии аграрного техникума) и с помощью своих друзей, Романа и Дмитрия Басалыко, скрутил его, после чего повез в полицию, предварительно предупредив участковых. По пути Сергеев сознался в преступлениях на камеру и назвал 17-летнего сообщника, который, как оказалось, никак не причастен к данной истории.

Ефимов вернулся с преступником в Татарск поздно ночью. Сергеев, по словам предпринимателя, попросил отвести его в отделение утром, на что тот согласился. Однако после задержания вора на предпринимателя и его друзей были составлены протоколы по двум статьям: «Самоуправство» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В общей сложности бизнесмену грозит срок до 12 лет.

Как утверждает адвокат по уголовным делам Равиль Саберов, в действиях Ефимова не было нарушения закона. Он ссылается на постановление Пленума Верховного суда № 19 от 27 сентября 2012 года, согласно которому «право на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления или ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его совершении». Стоит также отметить, что никаких серьезных повреждений на теле Сергеева не было.

Пока ведется следствие над Ефимовым и братьями Басалыко, Сергеев вновь оказался в СИЗО при попытке ограбить магазин предпринимателя в четвертый раз. Как отмечает жена Ефимова, Сергеев угрожал ей расправой после выхода из тюрьмы.

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