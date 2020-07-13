Во время пандемии россияне стали пересаживаться на электросамокаты

Во время пандемии COVID-19 в России значительно вырос спрос на персональный электротранспорт. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные участников рынка.

В сетях «Эльдорадо» и «М.Видео» рост составил 25% в штуках и 70% в деньгах по сравнению с июнем прошлого года. 77% купленного электротранспорта пришлось на электросамокаты, 22% — на гироскутеры и моноколеса, еще 1% — на электровелосипеды.

На AliExpress скачок роста пришелся на май — за первые три недели месяца продажи электросамокатов выросли на 350%. В интернет-магазине svyaznoy.ru продажи в июне–июле остались на уровне прошлого года.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, рост продаж связан с несколькими факторами: увеличившийся спрос на услуги курьеров (они используют электросамокаты как альтернативу велосипеду) и выезды москвичей и петербуржцев за город (там актуальны модели с увеличенными литыми колесами и амортизаторами).

Электросамокаты стали одним из самых популярных способов передвижения по городу, соглашаются эксперты. В период пандемии они позволили многим жителям мегаполисов не пользоваться общественным транспортом, где велик риск заражения. Кроме удобства на продажи повлиял и маркетинг китайских компаний, которые смогли предложить достойные недорогие модели, отметил представитель AliExpress.