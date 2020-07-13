Посмотрите жизнерадостный клип «Cookie Scene» от The Go! Team

Британская инди-рок группа The Go! Team выпустила клип на трек «Cookie Scene» со своего грядущего альбома «Free Breakfast Program» — его релиз назначен на 11 сентября. Сам сингл, записанный совместно с детройтским рэпером IndigoYaj, выйдет и на виниле.

«Нас вдохновляли перкуссии из песни Dixie Cups «Iko Iko» и шейкеры из трека «Push It» от Salt-n-Pepa. И еще я всегда любил, как у Болливуда или в песнях Уилльяма Онйеабура неожиданно появляются звуки лазерных выстрелов. Я хотел смешать улицу с галактикой, отправить Детройт в глубокий космос», — рассказал вокалист группы Ян Партон.