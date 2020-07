Убийство, вдохновившее создателей «Твин Пикса», станет основой нового документального фильма

Марк Фрост, один из создателей культового сериала «Твин Пикс», планирует начать работу над документальным фильмом «Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks». В его основу ляжет реальная история убийства Хейзел Дрю в 1908 году в городе Сэнд-Лейк, штат Нью-Йорк, которой вдохновлялись создатели «Твин Пикса», сообщает Dazed. В это же время будет выпущена одноименная книга, посвященная тем же событиям.

После премьеры сериала «Твин Пикс» в 1990 году Марк Фрост неоднократно вспоминал о том, как в детстве ему рассказывали об убийстве Хейзел Дрю и как в дальнейшем эти истории вдохновили его на сотрудничество с Дэвидом Линчем. В одном из интервью он рассказывал, что для его бабушки, жившей в Сэнд-Лейке, убийство Дрю стало «городской легендой, предостерегавшей: не ходите ночью в лес».

По словам сотрудников компании Metabook Entertainment, занимающейся продюсированием фильма, в новой документалке будут «исследоваться секреты, коррупция и гендерная политика, которые сообщество одного маленького города пыталось похоронить». Режиссером картины станет дебютант Бенджамин Альфонси.

Выход книги, которая будет сопровождать релиз фильма, запланирован на 2021 год. Точные даты пока неизвестны. Книга будет содержать предисловие от самого Марка Фроста.

Первый сезон «Твин Пикса» вышел на телеэкранах в 1990 году. После мгновенного успеха сериал был продлен на второй сезон, вышедший на следующий год после премьеры, а в 1992 было выпущено полнометражное продолжение «Твин Пикс: Сквозь огонь». Третий сезон появился на экранах спустя 25 лет, в 2017 году, а за год до этого Марк Фрост опубликовал печатный спин-офф «Тайная история Твин Пикса». Наши лучшие материалы о культовом сериале можно прочитать здесь.