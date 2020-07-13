перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Eduardo Velazco Guart/Unsplash Turkish Airlines начнет летать в Россию с начала августа
Turkish Airlines начнет летать в Россию с начала августа 18:18
Посмотрите жизнерадостный клип «Cookie Scene» от The Go! Team 17:58
Убийство, вдохновившее создателей «Твин Пикса», станет основой нового документального фильма 17:33
«Стало скучно, я вернулся»: посмотрите трейлер нового сезона «Люцифера» 17:23
Силовики вновь пришли в офис «Открытой России». Их не пустили 16:33
«Ни свидетельств, ни доказательств»: журналисты сравнили дело Сафронова с делом Голунова 16:05
Nintendo Картридж с оригинальной Super Mario Bros. продали за 8 млн рублей
Картридж с оригинальной Super Mario Bros. продали за 8 млн рублей 15:49
Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене. Он не признает вину 15:40
Социологи: американская молодежь все меньше занимается сексом 15:06
«Оппозиция и блогеры набирают очки»: хабаровские власти призвали не митинговать в поддержку Фургала 14:52
«Норникель» не посчитал слив отходов в тундру угрозой экологии. Но руководство фабрики все же уволил 14:34
James/Flickr Нарушители карантина в Мельбурне заказали в KFC еду на 20 человек. Их всех оштрафовали
Нарушители карантина в Мельбурне заказали в KFC еду на 20 человек. Их всех оштрафовали 14:08
На пикете в поддержку Ивана Сафронова задержали 11 человек 14:08
Продолжение хоррора «Птичий короб» уже снимают 13:29
Пенсионерка, которую подозревают в краже сумки у тюменской чиновницы, заявила о пытках током 13:07
«Новая газета»: приемная дочь историка Юрия Дмитриева давала показания под давлением 12:28
Inside Edition/YouTube Канье Уэст выпустил трек ко дню рождения своей покойной матери
Канье Уэст выпустил трек ко дню рождения своей покойной матери 11:47
Умер внук Элвиса Пресли Бенджамен Кио 11:38
В России за сутки выявили 6537 случаев заражения коронавирусом 10:58
Посмотрите трейлер мультсериала «Звездный путь: Нижние палубы» от сценариста «Рика и Морти» 10:53
Отключить рекламу

Убийство, вдохновившее создателей «Твин Пикса», станет основой нового документального фильма

Семён Гудошников
Сегодня в 17:33

Марк Фрост, один из создателей культового сериала «Твин Пикс», планирует начать работу над документальным фильмом «Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks». В его основу ляжет реальная история убийства Хейзел Дрю в 1908 году в городе Сэнд-Лейк, штат Нью-Йорк, которой вдохновлялись создатели «Твин Пикса», сообщает Dazed. В это же время будет выпущена одноименная книга, посвященная тем же событиям.

После премьеры сериала «Твин Пикс» в 1990 году Марк Фрост неоднократно вспоминал о том, как в детстве ему рассказывали об убийстве Хейзел Дрю и как в дальнейшем эти истории вдохновили его на сотрудничество с Дэвидом Линчем. В одном из интервью он рассказывал, что для его бабушки, жившей в Сэнд-Лейке, убийство Дрю стало «городской легендой, предостерегавшей: не ходите ночью в лес».

По словам сотрудников компании Metabook Entertainment, занимающейся продюсированием фильма, в новой документалке будут «исследоваться секреты, коррупция и гендерная политика, которые сообщество одного маленького города пыталось похоронить». Режиссером картины станет дебютант Бенджамин Альфонси.

Выход книги, которая будет сопровождать релиз фильма, запланирован на 2021 год. Точные даты пока неизвестны. Книга будет содержать предисловие от самого Марка Фроста.

Первый сезон «Твин Пикса» вышел на телеэкранах в 1990 году. После мгновенного успеха сериал был продлен на второй сезон, вышедший на следующий год после премьеры, а в 1992 было выпущено полнометражное продолжение «Твин Пикс: Сквозь огонь». Третий сезон появился на экранах спустя 25 лет, в 2017 году, а за год до этого Марк Фрост опубликовал печатный спин-офф «Тайная история Твин Пикса». Наши лучшие материалы о культовом сериале можно прочитать здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
биография
Игры разумов
Мел Гибсон и Шон Пенн работают над словарем английского языка
рок
«Live & Drive»: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Люди
Марк Фрост
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить