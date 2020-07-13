«Стало скучно, я вернулся»: посмотрите трейлер нового сезона «Люцифера»

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», премьера первой половины которого запланирована на 21 августа. Когда выйдет вторая — пока неизвестно, вероятно, позже в этом году. Обе части состоят из восьми серий.
Пятый сезон должен был стать последним, но в июне Netflix продлил сериал еще на один сезон, пообещав, что он точно станет «финальным финалом». Работу над ним продолжит та же команда, что и ранее.
В основе шоу лежит одноименная серия комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта. В центре сюжета — дьявол в отставке, который помогает детективу расследовать преступления. Судя по трейлеру, в пятом сезоне появится его брат-близнец. Сериал придумал автор «Блудливой Калифорнии» Том Капинос.
Первые три сезона шоу выходили на Fox, после чего телеканал решил закрыть проект. В июне прошлого года права на «Люцифер» купил Netflix, и четвертый сезон появился на стриминговом сервисе 8 мая 2019 года. Премьера пятого сезона запланирована на 21 августа этого года.