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В офис «Открытой России» пришли с обыском. Однако у силовиков не получилось выломать дверь

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:28

В офис общественной организации «Открытая Россия» снова пришли силовики (предыдщий обыск был четыре дня назад). Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на слова координатора организации Татьяны Усмановой.

«Там обыск, адвокат туда едет. Это все те же самые, как я понимаю, по делу ЮКОСа. Они звонят в дверь и стучат в нее и ничего членораздельного не говорят», — сообщила она.

Находившийся внутри работник организации Александр Менюков рассказал, что «сотрудники неизвестного ведомства в штатском» ломают дверь — он увидел это на камерах видеонаблюдения.

Адвокат правозищитной организации «Правозащиты открытки» позже опроверг информацию о том, что дверь ломают. «Дверь не ломали. Дверь отделалась легким испугом», — написал он.

Как уточнила Усманова, у силовиков не получилось зайти в офис «Открытой России», после этого они начали изымать документацию у арендодателя организации. «Они в офис так и не зашли, они ждали, когда им откроют, им дверь не открыли, потому что ждали адвоката. А сейчас у нас вокруг офиса, по всем этажам и внизу огромное количество сотрудников в штатском, которые не очень понимают, что делают. Внизу следователь общается с администрацией [здания], производит выемку документов по нашему офису», — рассказала она.

Обыски у «Открытой России» и «МБХ медиа» по делу ЮКОСа ранее прошли 9 июля. «Открытая Россия» назвала реальной причиной обысков запланированный на 15 июля митинг против официальных итогов голосования по поправкам к Конституции.

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