«Ни свидетельств, ни доказательств»: журналисты сравнили дело Сафронова с делом Голунова

Трехминутный ролик появился в телеграм-канале «СвободуСафронову!». Журналисты называют в нем бывшего коллегу добропорядочным человеком, настоящим профессионалом и патриотом. Они отмечают, что расследование должно руководствоваться не верой в невиновность, а доказательствами и фактами, однако о фактах ничего не известно из‑за засекреченности дела Сафронова.

Журналисты «Ведомостей» , РБК , «Дождя», ТАСС, «Российской газеты» и «Московского комсомольца» записали видео в поддержку Ивана Сафронова . Все они помнят Сафронова по работе в кремлевском пуле.

Журналисты потребовали сделать публичными доказательства вины Сафронова. Они также сравнили дело задержанного экс-корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» с делом Ивана Голунова, в котором доказательства, названные неопровержимыми, оказались фейком.

13 июля Сафронову официально предъявили обвинение в госизмене. Его подозревают в передаче через чешскую разведку спецслужбам НАТО сведений, относящихся к государственной тайне. Данные были якобы переданы в 2017 году и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего востока.

Другие подробности обвинения не раскрываются, некоторые бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль). Сафронов вину отрицает.

В поддержку задержанного экс-журналиста и помощника главы «Роскосмоса» несколько дней проходят одиночные пикеты. Десятки людей задержаны. 13 июля на СИЗО «Лефортово», где содержится Сафронов, вывесили баннер с требованием освободить его. Плакат провисел полторы минуты, после чего его снял один из строителей.