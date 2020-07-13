Картридж с оригинальной Super Mario Bros. продали за 8 млн рублей

Картридж с классической видеоигрой Super Mario Bros. («Супербратья Марио») от Nintendo был продан на аукционе Heritage Auctions за 114 тыс. долларов (более 8 млн рублей), сообщает Associated Press.

Это оригинальный картридж для Nintendo Entertainment System (NES, в России более известны ее нелицензионные китайские копии Dendy) в упаковке. Уточняется, что предыдущий рекорд стоимости видеоигры на Heritage Auctions — 100 тыс. долларов (более 7 млн рублей) — принадлежал другой копии Super Mario Bros., которую продали в прошлом году.

Super Mario Bros. вышла в 1985 году, стала хитом, обрела культовый статус, повлияла на дальнейшее развитие видеоигровой индустрии и запустила очень успешную франшизу, которая до сих пор приносит компании десятки миллионов долларов.