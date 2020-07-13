На пикете в поддержку Ивана Сафронова задержали 11 человек

На пикете в поддержку экс-журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали как минимум 9 человек. Об этом пишут «Медиазона», «Ведомости» и «Медуза». «ОВД-Инфо» приводит цифру в 11 человек.

Как минимум десять из них — девушки. Среди задержанных — журналистка «Холода» Мария Карпенко, Анна Поваго, Анна Васильева и Ольга Алленова из «Коммерсанта», Алла Пугачева из «Коммерсант-фм», член профсоюза журналистов Софья Русова и Татьяна Шер с Russia Today, корреспондент Autozak Live Максим Кондратьев.

Очевидцы сообщают, что полицейские задерживали тех, кто пришел на акцию в футболках с надписями в поддержку Сафронова. Уточняется, что при задержании им говорили: «Надпись на вашей футболке даёт основания полагать, что вы участвуете в несанкционированной акции».

О том, что пикет пройдет у СИЗО «Лефортово» стало известно вчера, после того как об этом объявил профсоюз журналистов и работников СМИ. Акция началась в 13.00.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его подозревают в государственной измене. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — сообщила ФСБ. 13 июля Сафронову предъявят обвинения, ранее его арестовали на два месяца.

В Москве после задержания начались пикеты в поддержку Сафронова, более 20 человек задержали. Мы собрали реакцию медиасообщества на эту новость.

Новость дополняется