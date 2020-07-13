Нарушители карантина в Мельбурне заказали в KFC еду на 20 человек. Их всех оштрафовали

Полиция австралийского Мельбурна обнаружила нарушителей карантина благодаря большому заказу в одном из городских ресторанов быстрого питания KFC, сообщает Vice.

Сотрудники кафе как раз упаковывали заказ на 20 персон, когда к ним на перекус зашли медицинские работники. Медики сообщили о подозрительном заказе полицейским, те проверили адрес доставки и выяснили, что по нему проживает двое человек.

Полиция приехала по адресу и обнаружила в доме 16 человек — все они при появлении правоохранительных органов попрятались под кроватями, в гараже и на заднем дворе. Оказалось, нарушители собрались отметить день рождения своего друга. Общая сумма штрафов составила 26 тыс. долларов.

«Такое поведение абсолютно нелепо, и ночь для них получилась очень дорогой. Вечеринка обошлась в 26 тыс. долларов. Дороговато для дня рождения, но зато они запомнят его на долгое время», — заявил глава местной полиции Шейн Паттон.

Австралия переживает вторую волну пандемии коронавируса, некоторые города снова закрылись на карантин. В штате Виктория, где находится Мельбурн, за сутки выявили 288 случаев заражения. Всего в стране уже почти 10 000 заболевших коронавирусом, более 100 из них умерли.