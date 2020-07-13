перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На пикете в поддержку Ивана Сафронова задержали 11 человек 14:08
James/Flickr Нарушители карантина в Мельбурне заказали в KFC еду на 20 человек. Их всех оштрафовали
Нарушители карантина в Мельбурне заказали в KFC еду на 20 человек. Их всех оштрафовали 14:08
Продолжение хоррора «Птичий короб» уже снимают 13:29
Пенсионерка, которую подозревают в краже сумки у тюменской чиновницы, заявила о пытках током 13:07
«Новая газета»: приемная дочь историка Юрия Дмитриева давала показания под давлением 12:28
Inside Edition/YouTube Канье Уэст выпустил трек ко дню рождения своей покойной матери
Канье Уэст выпустил трек ко дню рождения своей покойной матери 11:47
Умер внук Элвиса Пресли Бенджамен Кио 11:38
В России за сутки выявили 6537 случаев заражения коронавирусом 10:58
Посмотрите трейлер мультсериала «Звездный путь: Нижние палубы» от сценариста «Рика и Морти» 10:53
Умерла актриса Келли Престон 10:44
На Таймыре ввели режим ЧС. Снова виноват «Норникель» 10:11
unsplash/@yuli_superson В Москве отменили ограничения на работу бизнеса, школ, институтов, парков отдыха. Главное
В Москве отменили ограничения на работу бизнеса, школ, институтов, парков отдыха. Главное 10:01
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян 9:08
Что показали на Ubisoft Forward: Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion 8:46
Встреча в поддержку Ивана Сафронова, новый клип Майка Шиноды и другие новости дня Вчера в 19:09 Дайджест
У СИЗО «Лефортово» 13 июля пройдет встреча в поддержку журналиста Ивана Сафронова Вчера в 18:05
Flaminglips/YouTube Безопасный концерт в новом клипе The Flaming Lips
Безопасный концерт в новом клипе The Flaming Lips Вчера в 17:54
В Петербурге за первую половину 2020 года закрылись 80 магазинов и заведений Вчера в 17:42
После скандала с домогательствами из Ubisoft ушли еще три руководителя Вчера в 17:26
Майк Шинода из Linkin Park выпустил клип на песню «Open Door». Он записал ее вместе с фанатами Вчера в 16:04
Отключить рекламу

Пенсионерка, которую подозревают в краже сумки у тюменской чиновницы, заявила о пытках током

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:07

Тюменская пенсионерка Светлана Дынникова, работавшая домработницей у региональной бизнес-омбудсвумен Ларисы Невидайло и проходящая по делу о краже драгоценностей у чиновницы, рассказала о пытках током в полиции. Об этом сообщает издание 72.ru.

Как утверждает адвокат пенсионерки Любовь Сафаргалиева, Дынникову пытали сотрудники оперативно-розыскной части полиции. Женщину около 15 часов держали в отделе, склоняя к даче признательных показаний. После этого в отдел привезли ее мужа.

«У моей подзащитной на ногах остались следы, у ее мужа тоже остались следы от пыток. В уголовном деле есть экспертиза по данному факту. Заявление о применении запрещенных методов допроса мы подали не сразу, поскольку женщина была очень запугана. После она, находясь под домашним арестом, несколько раз вызывала скорую, но даже врачам не говорила, почему ей плохо. Мне она в конце концов призналась, что с ней произошло. Моя подзащитная рассказывает такие вещи о пытках, которые знают только люди, прошедшие через это. Некоторые моменты просто невозможно придумать», — рассказала Сафаргалиева.

9 июля Дынникову выпустили из‑под домашнего ареста. Женщине вменяют кражу сумки Нечитайло. Сама она кражу отрицает. «Подзащитная говорит, что эту сумку ей подарила дочь хозяйки. Она очень долго ходила с ней на работу, даже не один год. И все это видели», — уточнила Сафаргалиева.

Дынникова так и не дала признательных показаний. Она заявила, что опознает сотрудников, пытавших ее. В тюменском управлении Следственного комитета подтвердили, что заявление Дынниковой поступило.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
биография
Игры разумов
Мел Гибсон и Шон Пенн работают над словарем английского языка
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя

Другие материалы по темам

Теги
СКР
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить