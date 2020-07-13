Пенсионерка, которую подозревают в краже сумки у тюменской чиновницы, заявила о пытках током

Тюменская пенсионерка Светлана Дынникова, работавшая домработницей у региональной бизнес-омбудсвумен Ларисы Невидайло и проходящая по делу о краже драгоценностей у чиновницы, рассказала о пытках током в полиции. Об этом сообщает издание 72.ru.

Как утверждает адвокат пенсионерки Любовь Сафаргалиева, Дынникову пытали сотрудники оперативно-розыскной части полиции. Женщину около 15 часов держали в отделе, склоняя к даче признательных показаний. После этого в отдел привезли ее мужа.

«У моей подзащитной на ногах остались следы, у ее мужа тоже остались следы от пыток. В уголовном деле есть экспертиза по данному факту. Заявление о применении запрещенных методов допроса мы подали не сразу, поскольку женщина была очень запугана. После она, находясь под домашним арестом, несколько раз вызывала скорую, но даже врачам не говорила, почему ей плохо. Мне она в конце концов призналась, что с ней произошло. Моя подзащитная рассказывает такие вещи о пытках, которые знают только люди, прошедшие через это. Некоторые моменты просто невозможно придумать», — рассказала Сафаргалиева.

9 июля Дынникову выпустили из‑под домашнего ареста. Женщине вменяют кражу сумки Нечитайло. Сама она кражу отрицает. «Подзащитная говорит, что эту сумку ей подарила дочь хозяйки. Она очень долго ходила с ней на работу, даже не один год. И все это видели», — уточнила Сафаргалиева.

Дынникова так и не дала признательных показаний. Она заявила, что опознает сотрудников, пытавших ее. В тюменском управлении Следственного комитета подтвердили, что заявление Дынниковой поступило.