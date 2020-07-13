Продолжение хоррора «Птичий короб» уже снимают

Производство сиквела хоррора «Птичий короб» уже началось, сообщил в интервью изданию Inverse сценарист фильма Джош Малерман.

«Много я сказать не могу, но могу подтвердить, что над ним [над сиквелом] уже работают. Иногда вся эта секретность кажется странной, но мне приходится следовать правилам», — сказал Малерман.

Оригинальный фильм был снят по мотивам романа «Птичий короб» (его написал Малерман), поэтому, вероятно, в основу продолжения ляжет книга «Мэлори» («Malorie»), которая поступит в продажу 21 июля. Действие «Мэлори» происходит спустя 12 лет после первого романа.

«Птичий короб» вышел на Netflix 21 декабря 2018 года и сразу поставил рекорд сервиса по просмотрам за одну неделю. Кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский назвал его «красивым, но глуповатым, бесформенным и очень неудачно завершающимся фильмом».

По сюжету «Птичьего короба» жители планеты по неизвестным причинам начинают сходить с ума — убивают всех, кто попадется под руку, а потом себя. Единственная зацепка — загадочные существа, посмотрев на которых люди и впадают в безумие. Главная героиня Мэлори в исполнении Сандры Баллок пытается спасти своих детей от этой опасности.