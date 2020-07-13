Канье Уэст выпустил трек ко дню рождения своей покойной матери

Рэпер Канье Уэст выпустил трек «Donda» в память о своей покойной матери Донде Уэст — 12 июля ей должен был исполниться 71 год. Мать Канье умерла в 2007 году из‑за осложнений после пластической операции.
Первая половина трека — наложенный на минус голос Донды Уэст, читающей текст песни 1993 года «Sound of da Police» от KRS-One, осуждающей полицейское насилие. Вторую половину читает уже сам Канье.
Канье Уэст, самый высокооплачиваемый рэпер 2019 года по версии Forbes, недавно взбудоражил соцсети и СМИ (особенно западные) своим заявлением о желании баллотироваться в президенты США (хотя он и ранее славился своими эксцентричными заявлениями и поступками).
Новый трек Канье, скорее всего, посвящен охватившим США и другие западные страны протестам против расизма и насилия полицейских. В некоторых городах мирные протесты переросли в беспорядки. Их поводом послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании.