Канье Уэст выпустил трек ко дню рождения своей покойной матери

Рэпер Канье Уэст выпустил трек «Donda» в память о своей покойной матери Донде Уэст — 12 июля ей должен был исполниться 71 год. Мать Канье умерла в 2007 году из‑за осложнений после пластической операции.

Первая половина трека — наложенный на минус голос Донды Уэст, читающей текст песни 1993 года «Sound of da Police» от KRS-One, осуждающей полицейское насилие. Вторую половину читает уже сам Канье.