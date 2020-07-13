В России за сутки выявили 6537 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6537 новых пациентов с COVID-19 в 84 регионах. За все время в стране коронавирусом заразились 733 699 человек в 85 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.
Больше всего заболевших в Москве и Петербурге — 672 и 291 соответственно, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (270), Алтайском крае (235) и Свердловской области (218).
Выздоровели за сутки 2960 пациентов с COVID-19 (всего с начала пандемии — 504 021), а умерли 104 человека с подтвержденным коронавирусом (всего — 11 439).
Во всем мире с начала пандемии коронавирусом, по данным института Джонса Хопкинса, заразились 12,9 млн человек, больше всего — в США (3,3 млн), Бразилии (1,86 млн) и Индии (878 тыс.). По всему миру скончались уже более 569 тыс. человек с COVID-19.