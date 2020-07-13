В России за сутки выявили 6537 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6537 новых пациентов с COVID-19 в 84 регионах. За все время в стране коронавирусом заразились 733 699 человек в 85 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Больше всего заболевших в Москве и Петербурге — 672 и 291 соответственно, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (270), Алтайском крае (235) и Свердловской области (218).

Выздоровели за сутки 2960 пациентов с COVID-19 (всего с начала пандемии — 504 021), а умерли 104 человека с подтвержденным коронавирусом (всего — 11 439).