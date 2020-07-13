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Посмотрите трейлер мультсериала «Звездный путь: Нижние палубы» от сценариста «Рика и Морти»

Илья Голубев
Сегодня в 10:53

Стриминговый сервис CBS All Access выпустил трейлер мультсериала «Star Trek: Lower Decks» («Звездный путь: Нижние палубы»), премьера которого запланирована уже на 6 августа. Создатель шоу — Майк Макмахан, один из сценаристов и продюсеров мультсериала «Рик и Морти».

«Star Trek: Lower Decks» расскажет историю обслуживающего персонала «наименее важного корабля» Звездного флота. Команде придется решить личные проблемы и столкнуться с удивительными космическими аномалиями. Действие мультсериала происходит в 2380 году, чуть позже событий телешоу «Звездный путь: Следующее поколение».

Весной стриминговый сервис Hulu выпустил мультсериал «Солнечные противоположности» от одного из двух главных создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда (Макмахан также работал над этим шоу). Насколько удачным вышел этот мультсериал — читайте в материале «Афиши Daily».

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