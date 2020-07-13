Посмотрите трейлер мультсериала «Звездный путь: Нижние палубы» от сценариста «Рика и Морти»

Стриминговый сервис CBS All Access выпустил трейлер мультсериала «Star Trek: Lower Decks» («Звездный путь: Нижние палубы»), премьера которого запланирована уже на 6 августа. Создатель шоу — Майк Макмахан, один из сценаристов и продюсеров мультсериала «Рик и Морти».

«Star Trek: Lower Decks» расскажет историю обслуживающего персонала «наименее важного корабля» Звездного флота. Команде придется решить личные проблемы и столкнуться с удивительными космическими аномалиями. Действие мультсериала происходит в 2380 году, чуть позже событий телешоу «Звездный путь: Следующее поколение».