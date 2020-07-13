В Москве отменили ограничения на работу бизнеса, школ, институтов, парков отдыха. Главное

В Москве с 13 июля в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина отменился ряд ограничений, связанных с пандемией. Об этом пишет «Интерфакс».

В частности, с этой даты сняты ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований. Администрации организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы;

отменились ограничения на очную работу образовательных учреждений. С 13 июля студенты снова могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники сдавать экзамены в очной форме. Выбирать форму проведения — очно или дистанционно — будут Минобрнауки и администрации вузов;

больше не действует запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах. Школы и колледжи также возвращаются в обычный режим работы. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ, а полноценный учебный год планируется начать 1 сентября.

сняты ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки. Однако количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок;

могут работать детские лагеря отдыха и детские развлекательные центры;

отменилось обязательное использование масок при нахождении на улице. Они необходимы лишь при посещении общественных мест в помещениях и в общественном транспорте.

В Москве все так же под запретом проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе — в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

Следующий этап снятия ограничений должен пройти 1 августа. С этой даты должны вновь заработать театры и кинотеатры.

Отмену ограничений анонсировал 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации некоторые ограничения могут быть возвращены.