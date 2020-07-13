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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:08

Генпрокуратура утвердила обвинительный приговор двум старшим сестрам Хатачурян — Крестине и Ангелине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката девушек Алексея Липцера.

Дела старших сестер передадут в суд в понедельник. Их обвиняют в убийстве «группой лиц по предварительному сговору». «Мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности», — рассказал адвокат Алексей Паршин.

Дело младшей сестры рассмотрят единолично судьей в Бутырском суде Москвы. В отношение нее Генпрокуратура утвердила постановление о «применении мер медицинского характера», ее «признали невменяемой», а ее дело теперь рассмотрят отдельно.

В конце июня Следственный комитет России завершил дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян. Однако оно не изменило версию следствия — две старшие сестры остались виноваты в умышленном убийстве, а младшую предложили направить на принудительное лечение.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян были задержаны в июле 2018 года по подозрению в убийстве своего отца Михаила. Девушки сразу признали вину, но во время следствия выяснилось, что на протяжении многих лет отец подвергал их психологическому, физическому и сексуальному насилию. Следствие учло эти обстоятельства лишь как смягчающие.

В январе Генпрокуратура потребовала переквалифицировать дело сестер Хачатурян с убийства по предварительному сговору на необходимую самооборону. Следственный комитет отказался это сделать.

Подробно о деле сестер Хачатурян можно прочитать здесь, а здесь узнать мнения адвокатов о том, могут ли оправдать девушек.

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