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Что показали на Ubisoft Forward: Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:46

Компания Ubisoft провела онлайн-конференцию Ubisoft Forward, на которой анонсировала и раскрыла даты выхода своих главных проектов, а также презентовала несколько трейлеров игр, в том числе Far Cry 6 и Assassin's Creed Valhalla, ранее утекшие в интернет.

Презентация стартовала 12 июля в 22.00 по московскому времени. Посмотреть запись трансляции можно на ютьюб-канале Ubisoft.

Зрители мероприятия увидел кинематографический трейлер Watch Dogs: Legion «Точка невозврата», а также несколько минут геймплея. Игра выйдет 29 октября 2020 года на PS4, Xbox One, Stadia и ПК в Uplay и Epic Games Store. Также заявлены версии для PS5 и Xbox Series X, но когда именно они станут доступны, неизвестно.

Ubisoft показала во время трансляции игровой процесс Assassin’s Creed Valhalla — боевую систему, стелс и осады замков. Релиз игры запланирован на 17 ноября. Ранее вышедший трейлер игры с ассасином-вожаком викингов, подозрительно похожим на Рагнара Лодброка, смотрите здесь.

На презентации анонсировали Far Cry 6. Роль антагониста — диктатора Антона Кастильо — исполнил Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие» и «Мандалорца». Игра выйдет 28 февраля 2021 года.

Помимо этого, Ubisoft показали файтинг Brawlhalla, уже доступный на консолях и ПК (он выйдет на мобильных устройствах Android и iOS в App Store и Google Play 6 августа). Регистрация уже доступна на официальном сайте. Зрители также увидели синематик-трейлер и открытый бета-тест «королевской битвы» Hyper Scape и анонс мобильной игры Tom Clancy’s Elite Squad.

Презентацию Ubisoft Forward посмотрели 2,3 млн человек. Следующее мероприятие издателя пройдёт до конца 2020 года. По данным Esports Charts, порядка 1,5 млн зрителей смотрели стрим на английском языке.

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