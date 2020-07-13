Что показали на Ubisoft Forward: Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion

Компания Ubisoft провела онлайн-конференцию Ubisoft Forward, на которой анонсировала и раскрыла даты выхода своих главных проектов, а также презентовала несколько трейлеров игр, в том числе Far Cry 6 и Assassin's Creed Valhalla, ранее утекшие в интернет.

Презентация стартовала 12 июля в 22.00 по московскому времени. Посмотреть запись трансляции можно на ютьюб-канале Ubisoft.

Зрители мероприятия увидел кинематографический трейлер Watch Dogs: Legion «Точка невозврата», а также несколько минут геймплея. Игра выйдет 29 октября 2020 года на PS4, Xbox One, Stadia и ПК в Uplay и Epic Games Store. Также заявлены версии для PS5 и Xbox Series X, но когда именно они станут доступны, неизвестно.