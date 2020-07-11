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Гай Ричи строит базу отдыха для знаменитостей

Анастасия Цой
Сегодня в 17:10

Режиссер Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Джентльмены») строит базу отдыха для знаменитостей, сообщает The Sun. Она будет располагаться на его участке в графстве Уилтшир в Англии.

В планах у режиссера построить четыре коттеджа на берегу одного из искусственных озер. Отдых в них, по информации издания, обойдет звездным гостям в 15 тыс. фунтов стерлингов (1,3 млн рублей) за сутки.

Загородное поместье Ричи, которое он купил у своей бывшей жены Мадонны в 2001 году, занимает 1200 акров (485 гектаров). Здесь также находится его пивоваренный завод.

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