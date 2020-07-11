Гай Ричи строит базу отдыха для знаменитостей

Режиссер Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Джентльмены») строит базу отдыха для знаменитостей, сообщает The Sun. Она будет располагаться на его участке в графстве Уилтшир в Англии.

В планах у режиссера построить четыре коттеджа на берегу одного из искусственных озер. Отдых в них, по информации издания, обойдет звездным гостям в 15 тыс. фунтов стерлингов (1,3 млн рублей) за сутки.

Загородное поместье Ричи, которое он купил у своей бывшей жены Мадонны в 2001 году, занимает 1200 акров (485 гектаров). Здесь также находится его пивоваренный завод.