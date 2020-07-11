Более 80% россиян столкнулись с психологическими проблемами на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья Высшей школы экономики в Петербурге.

Во время исследования специалисты определяли психологический дистресс людей — уровень негативных эмоций, тревожности, депрессии, беспокойства, проблем со сном и концентрацией.

Оказалось, что во время пандемии коронавируса увеличилось число людей, испытывающих легкий и умеренный психологический дистресс. «Если до коронавируса негативные эмоции, влияющие на качество жизни, отсутствовали у 73% опрошенных, то в этом мае их не было всего у 18% — то есть оставшиеся 55% перетекли в группы с умеренным и легким дистрессом.

При этом процент людей в тяжелом психологическом состоянии не изменился — это все-таки те, кому необходимо обратиться к психиатру для лечения», — рассказали эксперты.

Кроме того, ученые выяснили, что кризис из‑за пандемии коронавируса в большей степени повлиял на мужчин, чем на женщин. Они отметили, что в России нужно бороться с проблемой стигматизации психических расстройств.