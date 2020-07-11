Илон Маск пригласил семью Сергея Королева на следующий запуск SpaceX

Маск пригласил семью Королева посетить один из следующих запусков SpaceX, когда будет открыто авиасообщение между странами. «Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — рассказал внук Королева.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск позвонил внуку советского ученого и конструктора Сергея Королева , который работал в области ракетной и ракетно-космической техники.

Сегодня же стало известно, что Илон Маск занял седьмое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg с состоянием 70,5 млрд долларов. В списке он обошел председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сооснователя Oracle Ларри Эллисона и сооснователя Google Сергея Брина.

В мае SpaceX вместе с НАСА успешно доставила астронавтов на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, созданном компанией. Это был первый пилотируемый старт с территории Америки с 2011 года, а также первая стыковка МКС с частным пилотируемым кораблем.