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«Мальбэк» и Сюзанна опубликовали делюкс-версию альбома «Думаешь, это конец?»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:29

Группа «Мальбэк» и певица Сюзанна выпустили делюкс-версию своего нового альбома «Думаешь, это конец?». По словам музыкантов, эта пластинка станет последней в их совместном творчестве.

В альбом вошли 19 треков, среди которых такие синглы как «Без ран», «Больше слов не надо», «Мардмелад», «Тайна», «Песок», «Шазам» и «В этом городе».

Пластинка «Думаешь, это конец?» вышла 1 мая. Музыканты говорят, что, возможно, это их последний совместный релиз: «Эта история должна закончиться во имя новых свершений, во имя любви. Но в названии мы задаем вопрос, а значит, все еще сомневаемся. Но этих сомнений почти не осталось. Нам хочется, чтобы вы запомнили нас такими. Такими разными, радостными, счастливыми, полными боли и безумия».

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