«Мальбэк» и Сюзанна опубликовали делюкс-версию альбома «Думаешь, это конец?»

Группа «Мальбэк» и певица Сюзанна выпустили делюкс-версию своего нового альбома «Думаешь, это конец?». По словам музыкантов, эта пластинка станет последней в их совместном творчестве.

В альбом вошли 19 треков, среди которых такие синглы как «Без ран», «Больше слов не надо», «Мардмелад», «Тайна», «Песок», «Шазам» и «В этом городе».