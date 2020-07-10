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Алгоритмы Facebook посмотрели видео из гнезда сов. И решили, что это порнографический контент

Николай Удинцев
Сегодня в 21:42

68-летний британец Грэм Мосс во время карантина решил показать участникам группы о дикой природе стрим из совиного гнезда. Но Facebook несколько раз его заблокировал, потому что алгоритмам показалось, что на стриме показывают наготу и действия сексуального характера, пишет BBC.

Сначала Мосс выкладывал фотографии и видео птенцов: раньше их было пятеро, но трое погибли, потому что взрослые совы не смогли охотиться из‑за ветреной погоды. Недавно он решил показать участникам группы Brockholes Wildlife Diaries («Дневники дикой природы заповедника Бродхол») стрим из совиного гнезда, где жили оставшиеся птенцы. Трансляцию смотрели около 500 человек.

Вечером Мосс зашел на стрим проверить, что совы делают в гнезде, но обнаружил, что его стрим заблокировали. Он расстроился, потому что ему нравилось, что люди со всего мира смотрели трансляцию и оставляли под ней комментарии.

Тогда он завел новый стрим, но его снова заблокировали, а действие аккаунта прекратили на сутки. Мосс попытался оспорить блокировку и написал ответное письмо на адрес офиса Facebook в Дублине. Но оттуда ему пришел ответ, что жаловаться стоит в другой отдел. После третьей загрузки соцсеть пригрозила 72-часовым баном, но видео не удалила.

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