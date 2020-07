Ролик впервые был показан в 2007 году на Каннском фестивале и тогда назывался «Absurda». На фестивале короткометражка представляла фильм «Мои черничные ночи» Вонга Карвая, а после него вошла в «To Each His Own Cinema», выпущенную к 60-летию Каннского фестиваля антологию из 34 короткометражных фильмов. Интересно, что на ютьюбе у ролика другое название — «Scissors» («Ножницы»).

Это не первый раз, когда Линч выкладывает на ютьюбе свою старую короткометражку. На прошлой неделе он выкладывал «The 3Rs», видео, впервые показанное в 2011 году в качестве трейлера к Венскому фестивалю. Еще ранее он публиковал первый эпизод из 8-серийного хоррора «Rabbits». Тот вышел в 2002 году и, судя по всему, происходит в мире фильма «Внутренняя империя».

На канале режиссера появляются и более «обыденные» видео — например, Линч каждый день выкладывает прогноз погоды в Лос-Анджелесе и публикует странные инструкции о том, как сделать лампу или слив для раковины.