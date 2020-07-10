Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге решили переименовать в честь «Зенита»

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга поддержала переименование станции метро «Новокрестовская» в «Зенит» в честь футбольного клуба. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова члена комиссии Алексея Ерофеева.

«За переименование проголосовали 17 человек, против — шестеро, двое воздержались», — уточнил Ерофеев. Сам член комиссии проголосовал против (хоть и является фанатом «Зенита»).

Теперь решение должен утвердить губернатор Александр Беглов. Как рассчитывает Ерофеев, губернатор завизирует переименование станции «достаточно быстро, на волне 95-летия клуба и чемпионства».

«Я выступал против еще в декабре, поскольку считаю логичным переименование, если бы стадион назывался «Зенитом» (он называется «Газпром-арена». — Прим. ред.). Для меня в этом есть некоторый диссонанс, плюс я вообще не любитель смены изначальных названий. Было бы хорошо, если бы возле станции все-таки появился связанный с «Зенитом» топоним — например, какая‑нибудь аллея», — отметил Ерофеев.

Благоустройство и оформление станции возьмет на себя руководство футбольного клуба, которое и предложило переименовать станцию «Новокрестовская» в сентябре 2019 года.

Участок Невско-Василеостровской линии петербургского метро от станции «Приморская» до станции «Беговая», включая станцию «Новокрестовская», строили к чемпионату мира по футболу 2018 года.