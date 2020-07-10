Никола Тесла со смартфоном и микрофоном: в сети появился трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком

В сети появился трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком в главной роли. Картину снял режиссер Майкл Алмерейда.
Он отошел от классической формулы байопиков и внес в фильм множество анахронизмов. Так, в трейлере можно увидеть современные ноутбук, смартфон, микрофон и цифровой проектор. При этом действие фильма происходит в годы жизни изобретателя Николы Теслы, то есть на рубеже XIX и XX веков.
Лента рассказывает о жизни и карьере изобретателя, его соперничестве с Томасом Эдисоном и отношениях с дочерью американского предпринимателя Дж.П.Моргана Энн Морган. Ведущие роли в фильме, помимо Итана Хоука, исполнили Кайл МакЛаклан и Ив Хьюсон. Премьера картины намечена на 20 августа.