Никола Тесла со смартфоном и микрофоном: в сети появился трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком

В сети появился трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком в главной роли. Картину снял режиссер Майкл Алмерейда.

Он отошел от классической формулы байопиков и внес в фильм множество анахронизмов. Так, в трейлере можно увидеть современные ноутбук, смартфон, микрофон и цифровой проектор. При этом действие фильма происходит в годы жизни изобретателя Николы Теслы, то есть на рубеже XIX и XX веков.