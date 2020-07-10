Веранды DFF + °F на Тверском бульваре больше не будет. Команда запустила мерч по этому случаю

Команда DFF + °F запустила мерч Cancelled Summer по случаю закрытия веранды на Тверском бульваре и отказа коллектива DFF + °F от проведения мероприятий во время пандемии. Об этом говорится в инстаграме веранды.

«Сегодня мы запустили мерч Cancelled Summer, приуроченный к тому, что, во-первых, веранды DFF + °F больше не будет (в прошлом году это было самым популярным местом лета), а, во-вторых, мы против проведения вечеринок, пока ситуация с COVID-19 не устаканится. Мы беспокоимся о своем здоровье и здоровье людей», — говорится в инстаграме Deep Fried Friends.

В пак вошли белая и черная футболки Cancelled Magic Summer и «набор всякой всячины» DFF Fun Pack: поп-сокет, два виниловых стикера, файловый стикер, объемный стикер с классическим логотипом и два значка.