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В Токио заплатят барам и клубам, чтобы они закрылись после новой вспышки коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 18:22

Власти Токио заплатят по 500 тыс. иен (331 тыс. рублей) каждому бару или клубу, которому придется закрыться более чем на 10 дней из‑за новой вспышки коронавируса. Об этом пишет The Guardian.

Чиновники не могут заставить закрыться заведения по закону, поэтому предлагают подобные стимулирующие выплаты. Пойти на такой шаг властей заставил новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом — 224 новых случая в четверг. 80% из них — молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Многие из заражений были выявлены по результатам 3000 тестов, которые сделали в развлекательных районах Токио.

«Большое число заражений может создать проблемы для других сфер бизнеса, о чем мы искренне сожалеем. Но мы пытаемся принять меры предосторожности для предотвращения распространения инфекции во многих наших заведениях», — заявила представительница японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога.

Губернатор Токио Юрико Коикэ отметила, что не рассматривает вопрос о закрытии других предприятий, несмотря на новую вспышку болезни. По ее словам, городское правительство не имеет законных оснований для их принудительного закрытия.

За весь период в Японии было зафиксировано 21 026 случаев коронавируса, более трети из них — 7272 — в Токио. В стране от COVID-19 умерли 982 человека, выздоровели — 17 433. Япония занимает 56-е место по количеству зарегистрированных случаев коронавируса.

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