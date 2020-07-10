Вышел клип, в котором композитор Людвиг Геранссон исполняет трек из «Мандалорца»

На официальном ютьюб-канале Star Wars появилось видео, в котором композитор Людвиг Геранссон (лауреат премии «Оскар» за саундтрек к «Черной Пантере») исполняет главную тему из сериала «Мандалорец».

В этой версии композитор добавил бит к последней части трека. На видео он играет на разных музыкальных инструментах.