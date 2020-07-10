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Вышел клип, в котором композитор Людвиг Геранссон исполняет трек из «Мандалорца»

Анастасия Цой
Сегодня в 15:43

На официальном ютьюб-канале Star Wars появилось видео, в котором композитор Людвиг Геранссон (лауреат премии «Оскар» за саундтрек к «Черной Пантере») исполняет главную тему из сериала «Мандалорец».

В этой версии композитор добавил бит к последней части трека. На видео он играет на разных музыкальных инструментах.

Второй сезон «Мандалорца», над музыкой к которому также работает Людвиг Геранссон, выйдет в октябре 2020 года. Также музыку Геранссона можно будет услышать в «Доводе» Кристофера Нолана; премьеру фильма перенесли на август.

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